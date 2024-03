Anche Marusic espulso, la Lazio resta in nove contro il Milan

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN MARUSIC ESPULSO - Finale ad altissima tensione all'Olimpico. In pieno recupero di Lazio - Milan, Marusic viene espulso da un Di Bello in netta confusione, lasciando i biancocelesti in nove.

Espulsione Marusic, finale incandescente in Lazio - Milan

Molto nervosismo nel finale del match tra Lazio e Milan. Al 94' Marusic commette un fallo a centrocampo e, dopo aver proferito forse qualche parola di troppo, viene espulso dall'arbitro Di Bello. Decisione anche questa che lascia alcuni dubbi, soprattutto considerando il momento della partita.