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Il Nuno Express è pronto per il MIlan: Tavares è in gran forma

Published

2 ore ago

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Nuno Tavares

La versione migliore di Nuno Tavares è tornata a sfrecciare sulla fascia: assist, forza fisica e accelerazioni brucianti sulla corsia mancina sono le caratteristiche che, nei suoi primi mesi a Formello gli erano valse il soprannome di Nuno Express” e stanno tornando a essere una costante: siamo pronti a vederlo galoppare sulla fascia anche in Lazio Milan.

Leggi anche: “Lazio Milan: le quote della sfida di Serie A

Il miglior Tavares è pronto per Lazio Milan

Il portoghese ha avuto un percorso complicato sotto Maurizio Sarri, anche a causa di alcuni infortuni che lo hanno rallentato. Ora, però, con Gennaro Gattuso in panchina, Tavares sembra aver ritrovato ritmo, fiducia e quella spinta devastante che lo rende, forse, il più pericoloso tra i biancocelesti sulle fasce.

Il prossimo avversario, il Milan, non è una squadra qualunque per il portoghese. Proprio contro i rossoneri si presentò al calcio italian,o con una prestazione che aveva subito fatto intravedere tutto il suo potenziale. Era il 31 agosto 2024, alla sua prima partita con la maglia della Lazio. All’Olimpico finì 2-2, ma l’esterno lusitano fu subito protagonista: due assist all’esordio in biancoceleste, un biglietto da visita impressionante e la prima vera dimostrazione delle sue qualità sulla fascia. Chissà se sabato concederà il bis.

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5 Milan 7 3
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7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
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