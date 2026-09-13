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Moreira, che furia! L’avanti di Amorim esulta sui social dopo la sua doppietta
E’ stato un super Diego Moreira quello visto nel secondo tempo di Lazio Milan: due gol meravigliosi e un impatto devastante che fa ben sperare per il futuro rossonero. Il lavoro è appena iniziato, e anche per lo stesso Moreira la strada è ancora lunga, ma l’inizio è stato ottimo.
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L’impatto di Moreira è stato devastante in Lazio Milan
Contro la Lazio è stata solo la sua seconda partita giocata con la maglia del Milan, ma il centrocampista offensiva belga-portoghese ha già conquistato tutti. In attesa di trovare la migliore condizione fisica e l’affiatamento con i compagni, la doppietta dell’Olimpico non potrà che fare bene al nuovo esterno milanista.
Il suo morale, non a caso, è a mille e il ragazzo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Fiero della rimonta e felice di aver aiutato la squadra, la strada è ancora lunga”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
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|Como
|7
|3
|7
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|4
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|3
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|4
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|6
|4
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|3
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|3
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|3
|3
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|3
|4
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|1
|3
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|1
|3
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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