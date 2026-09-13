Moreira, che furia! L’avanti di Amorim esulta sui social dopo la sua doppietta

E’ stato un super Diego Moreira quello visto nel secondo tempo di Lazio Milan: due gol meravigliosi e un impatto devastante che fa ben sperare per il futuro rossonero. Il lavoro è appena iniziato, e anche per lo stesso Moreira la strada è ancora lunga, ma l’inizio è stato ottimo.

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L’impatto di Moreira è stato devastante in Lazio Milan

Contro la Lazio è stata solo la sua seconda partita giocata con la maglia del Milan, ma il centrocampista offensiva belga-portoghese ha già conquistato tutti. In attesa di trovare la migliore condizione fisica e l’affiatamento con i compagni, la doppietta dell’Olimpico non potrà che fare bene al nuovo esterno milanista.

Il suo morale, non a caso, è a mille e il ragazzo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Fiero della rimonta e felice di aver aiutato la squadra, la strada è ancora lunga”.

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