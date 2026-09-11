NOTIZIE
Il Milan cerca il riscatto all’Olimpico, non vince dal 2024
Sette punti nelle prime tre partite per il Milan, la Lazio ha fatto meglio aggiudicandosene addirittura nove: sabato sera le due squadre si sfidano allo stadio Olimpico, dove i rossoneri non vincono dal 2024.
LEGGI ANCHE: Albertini: “Stupito dell’avvio della Lazio, difficile isolarsi in certe situazioni”
La vittoria del Milan all’Olimpico contro la Lazio manca dal gol di Okafor.
Come ricorda il Corriere dello Sport, i rossoneri non vincono in casa della Lazio da marzo 2024. Fu Okafor a decidere quella sfida nei minuti finali. Dopo quella gara un pareggio e due sconfitte per il Diavolo, entrambe per 1-0, una in campionato (gol di Isaksen) e una in Coppa Italia (a segno Zaccagni).
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
UFFICIALE: Diogo Leite è un nuovo calciatore della Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO36 minuti ago
Senza gol degli attaccanti Gattuso può rivalutare Icardi
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Dele-Bashiru, il nigeriano in gruppo: il punto in vista del Milan