Il Milan cerca il riscatto all’Olimpico, non vince dal 2024

Sette punti nelle prime tre partite per il Milan, la Lazio ha fatto meglio aggiudicandosene addirittura nove: sabato sera le due squadre si sfidano allo stadio Olimpico, dove i rossoneri non vincono dal 2024.

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La vittoria del Milan all’Olimpico contro la Lazio manca dal gol di Okafor.

Come ricorda il Corriere dello Sport, i rossoneri non vincono in casa della Lazio da marzo 2024. Fu Okafor a decidere quella sfida nei minuti finali. Dopo quella gara un pareggio e due sconfitte per il Diavolo, entrambe per 1-0, una in campionato (gol di Isaksen) e una in Coppa Italia (a segno Zaccagni).

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