Lazio - Milan, i numeri dei biancocelesti in casa

LAZIO MILAN NUMERI - La Lazio si prepara ad un'altra difficile sfida contro il Milan, prevista per venerdì 1 marzo alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco i numeri dei biancocelesti in casa

I numeri della Lazio contro il Milan all'Olimpico

La Lazio sarà messa a dura prova in un'altra gara difficile contro il Milan. La sfida sarà valida perla 27^ giornata di Serie A e andrà in scena venerdì 1 marzo alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Il fattore casa potrà giocare a favore dei biancocelesti. Come riporta il club infatti, i numeri sono abbastanza equilibrati: 80 gare di Serie A disputate a Roma. La Lazio ha vinto 21 volte, l`ultima per 4-0 nel gennaio 2023. 23 le sconfitte (la più recente è l`1-2 dell'aprile 2022) e 36 i pareggi (manca dall' 1-1 del novembre 2018).

Le reti realizzate dai capitolini sono ben 108, contro le 94 dei rossoneri.