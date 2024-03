Pellegrini: "Chiedo scusa ai tifosi, oggi ha vinto l'antisportività"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN PELLEGRINI INSTAGRAM - Al termine di Lazio-Milan 0-1, Luca Pellegrini chiede scusa ai tifosi biancocelesti per quanto accaduto nel match di stasera con un post su Instagram. Il terzino della Lazio ha rimediato una doppia ammonizione, con inevitabile cartellino rosso. Per questo motivo salterà la prossima giornata di campionato contro l'Udinese. Di seguito il suo post.

Le parole di Luca Pellegrini

"Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l'arbitro. Ha vinto l'antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio".

Il post di Luca Pellegrini su Instagram