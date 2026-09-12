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Lazio Milan, i precedenti contro i rossoneri in casa
Lazio Milan, alle 18 di questo sabato 12 settembre, si preannuncia una sfida equilibrata e pronta a regalare emozioni: ecco i precedenti delle due squadre nelle sfide all’Olimpico.
Leggi anche: Gattuso ritrova il Milan: i precedenti raccontano un equilibrio sorprendente
I precedenti di Lazio Milan, sfida equilibrata all’Olimpico
I precedenti vedono il Milan avanti ma di una sola partita: all’Olimpico sono 93 le sfide ufficiali disputate tra le due squadre. Il bilancio vede i biancocelesti avanti con 26 vittorie, a fronte di 40 pareggi e 27 successi rossoneri.
L’ultimo confronto nella Capitale ha premiato la Lazio, capace di imporsi per 1-0 nella sfida di campionato. Anche il rendimento più recente dei biancocelesti contro il Milan tra le mura amiche è positivo. Nelle ultime cinque gare ufficiali giocate a Roma, infatti, la Lazio ha raccolto tre vittorie e un pareggio, perdendo soltanto una volta: lo 0-1 del 1° marzo 2024, in Serie A. Un dato che conferma come l’Olimpico, negli ultimi anni, abbia rappresentato un campo tutt’altro che semplice per il Milan.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
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|3
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|3
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|3
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|1
|3
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|1
|3
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|1
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|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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