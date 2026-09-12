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Lazio Milan, i precedenti contro i rossoneri in casa

Published

3 ore ago

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Olimpico

Lazio Milan, alle 18 di questo sabato 12 settembre, si preannuncia una sfida equilibrata e pronta a regalare emozioni: ecco i precedenti delle due squadre nelle sfide all’Olimpico.

Leggi anche: Gattuso ritrova il Milan: i precedenti raccontano un equilibrio sorprendente

I precedenti di Lazio Milan, sfida equilibrata all’Olimpico

I precedenti vedono il Milan avanti ma di una sola partita: all’Olimpico sono 93 le sfide ufficiali disputate tra le due squadre. Il bilancio vede i biancocelesti avanti con 26 vittorie, a fronte di 40 pareggi e 27 successi rossoneri.

L’ultimo confronto nella Capitale ha premiato la Lazio, capace di imporsi per 1-0 nella sfida di campionato. Anche il rendimento più recente dei biancocelesti contro il Milan tra le mura amiche è positivo. Nelle ultime cinque gare ufficiali giocate a Roma, infatti, la Lazio ha raccolto tre vittorie e un pareggio, perdendo soltanto una volta: lo 0-1 del 1° marzo 2024, in Serie A. Un dato che conferma come l’Olimpico, negli ultimi anni, abbia rappresentato un campo tutt’altro che semplice per il Milan.

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