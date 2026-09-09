I tifosi rossoneri provocano i laziali in vista di Lazio Milan

I supporter del Milan non hanno perdonato i tifosi laziali per aver interrotto la protesta lo scorso anno proprio contro i rossoneri: l’ironia e la provocazione dei milanisti impazza sui social.

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I tifosi del Milan si scatenato sui social in vista della sfida con la Lazio.

Fischio di inizio alle ore 18 di sabato 12 settembre per il primo vero big match stagionale per la Lazio, che affronterà allo stadio Olimpico di Roma il Milan di Amorim.

I tifosi del Diavolo non hanno dimenticato la sconfitta dello scorso marzo per 1-0 (rete di Isaksen), ma soprattutto ancora “soffrono” per il fatto che in occasione di quella gara venne interrotta la protesta dei supporter biancocelesti, che riempirono lo stadio solo in quella partita. Ecco allora che sui social il pubblico rossonero ironizza in maniera amara: “L’Olimpico sarà la Bombonera”, “Con noi stadio sold out” e messaggi simili, che fanno capire quanto la grande partecipazione di pubblico dello scorso anno non sia stata gradita.

Quello che è praticamente certo è che sabato lo stadio Olimpico sarà in minoranza biancoceleste, come certificano gli ultimi dati sui biglietti venduti.

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