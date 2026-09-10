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Lazio Milan: le quote della sfida di Serie A

Published

3 ore ago

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Gennaro Gattuso

Sabato 12 settembre, alle 18 andrà in scena la terza gara di campionato, in questo torneo di Serie A, della Lazio, contro il Milan all’Olimpico: ecco le quote dei bookmakers per la sfida in casa.

Leggi anche: “Probabili formazioni Lazio Milan: Pinamonti verso la titolarità

Le quote di Lazio Milan

Le quote riportate sono raccolte nella giornata di giovedì 10 settembre alle ore 19:40 e possono essere soggette a variazioni.

BookmakerVittoria LazioPareggioVittoria Milan
Bet3653.303.202.30
Marathon3.343.262.31
888Sport3.103.102.25
Stake3.303.202.31
LeoVegas3.303.102.23
Admiral3.253.152.30

Goal / No Goal

BookmakerGoalNo Goal
Bet3651.951.80
LeoVegas1.921.82
888Sport1.911.85

Over / Under 2.5

BookmakerUnder 2.5Over 2.5
Marathon1.811.94
Stake1.831.95
LeoVegas1.811.98

Per quanto riguarda i gol, i bookmaker non si sbilanciano granché e offrono quote molto simili tra loro. Il mercato Goal/No Goal favorisce la seconda possibilità, ma non di molto. In merito al risultato esatto, la posta in palio si alza e lo scommettitore fiducioso che la Lazio sarà la vera sorpresa della stagione può trovare buone quote per il trionfo biancoceleste. Interessante notare che con 888Sport la posta per l’1 e la X è identica.

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5 Milan 7 3
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7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
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