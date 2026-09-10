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Lazio Milan: le quote della sfida di Serie A
Sabato 12 settembre, alle 18 andrà in scena la terza gara di campionato, in questo torneo di Serie A, della Lazio, contro il Milan all’Olimpico: ecco le quote dei bookmakers per la sfida in casa.
Leggi anche: “Probabili formazioni Lazio Milan: Pinamonti verso la titolarità“
Le quote di Lazio Milan
Le quote riportate sono raccolte nella giornata di giovedì 10 settembre alle ore 19:40 e possono essere soggette a variazioni.
|Bookmaker
|Vittoria Lazio
|Pareggio
|Vittoria Milan
|Bet365
|3.30
|3.20
|2.30
|Marathon
|3.34
|3.26
|2.31
|888Sport
|3.10
|3.10
|2.25
|Stake
|3.30
|3.20
|2.31
|LeoVegas
|3.30
|3.10
|2.23
|Admiral
|3.25
|3.15
|2.30
Goal / No Goal
|Bookmaker
|Goal
|No Goal
|Bet365
|1.95
|1.80
|LeoVegas
|1.92
|1.82
|888Sport
|1.91
|1.85
Over / Under 2.5
|Bookmaker
|Under 2.5
|Over 2.5
|Marathon
|1.81
|1.94
|Stake
|1.83
|1.95
|LeoVegas
|1.81
|1.98
Per quanto riguarda i gol, i bookmaker non si sbilanciano granché e offrono quote molto simili tra loro. Il mercato Goal/No Goal favorisce la seconda possibilità, ma non di molto. In merito al risultato esatto, la posta in palio si alza e lo scommettitore fiducioso che la Lazio sarà la vera sorpresa della stagione può trovare buone quote per il trionfo biancoceleste. Interessante notare che con 888Sport la posta per l’1 e la X è identica.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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