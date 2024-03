Serie A, Lazio-Milan 0-1: Di Bello flop, la Lazio chiude in otto

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO MILAN SERIE A 2023 2024 - Dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina, la Lazio si prepara ad affrontare un altro big match. I biancocelesti, infatti, se la vedranno contro il Milan di Pioli, squadra attualmente terza in classifica. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A.

Serie A, Lazio-Milan: la cronaca del match

Secondo tempo

98'- Termina il secondo tempo, Lazio in 8

95'- Ammonizione per Pulisic

95'- Rosso diretto a Guendouzi, Lazio in 8

94'- Ammonizione per Leao

93'- Rosso diretto per Marusic

92'- Ci prova dalla distanza Cataldi su sponda di Guendouzi, palla fuori

91'- Occasione Immobile, che prova il destro palla fuori

90'- Concessi 6 minuti di recupero

90'- Ammonizione Lazio, giallo per Hysaj

87'- Gol Milan, Okafor porta in vantaggio il Milan, nonostante il miracolo di Gila e Provedel

82'- Ammonizione Milan, giallo per Theo Hernandez per fallo su Isaksen

81'- Cambi Milan, escono Gabbia e Kjaer ed entrano Tomori e Thiaw

79'- Ammonizione Milan, Guendouzi attacca sulla sinistra ma viene atterrato da Gabbia

77'- Cambio Lazio, esce Vecino entra Cataldi

76'- Ammonizione per Immobile per proteste

76'- Gol del Milan con Leao, ma tutto annullato per fuorigioco

75'- Occasione per Immobile, palla fuori di pochissimo

74'- Tiro violentissimo di Loftus-Cheek, Il suo tiro al volo è indirizzato sotto la traversa ma Ivan Provedel è vigile e para con un grande intervento

72'- Occasione Milan, Okafor non insacca per millimetri un pericoloso tiro cross

70'- Cambio Milan, Esce Adli dentro Okafor

69'- Ammonizione Milan, Fallo di Adli su Felipe Anderson che ripartiva

66'- Cambio Lazio, Esce Zaccagni entra Isaksen

65'- Ci prova in girata Giroud para facile Provedel

64'- Cambi Milan, entrano Calabria e Reijnders e prendono il posto di Florenzi e Bennacer.

61'- Ammonizione per Florenzi

59'- Cambi Lazio, Entrano Immobile e Hysaj ed escono Castellanos e Luis Alberto

56'- Rosso per Pellegrini, per doppia ammonizione per fallo su Pulisic. La Lazio protesta in quanto si era fermato in quanto Castellanos era a terra dopo un colpo alla testa

55'- Ancora pericoloso Giroud su corner

54'- Corner per il Milan, dopo il cross di Leao sporcato da Marusic

52'- Luis Alberto prova a trovare la palla in profondità per Anderson, il passaggio finisce a Maignan

49'- Ammonizione per Pellegrini, per fallo su Bennacer che era ripartito in campo aperto dopo un azione della Lazio. Era diffidato salterà la prossima. Punizione sulla trequarti per il Milan

48'- Leao calcia da lontanissimo palla alta sopra la traversa di Provedel

47'- Parte forte il Milan, che cerca con il possesso palla di creare pericoli alla difesa della Lazio

46'- Inizia la ripresa all'Olimpico

Primo tempo

47'- Termina la prima frazione di gioco

47'- Batte il corner il Milan, Giroud tutto solo colpisce di testa senza però trovare la porta

46'- Ci prova dal limite Pulisic, respinge in angolo Provedel

45'- Concesso 1 minuto di recupero

39'- Da fuori ci prova Luis Alberto, para in due tempi Maignan

35'- Pulisic ci prova al volo dopo che il corner era stato allontanato dalla difesa biancoceleste

34'- Conquista un calcio d'angolo il Milan, dopo la discesa di Adli

30'- Sfortunata la Lazio, che poteva ripartire in campo aperto, Luis Alberto aveva trovato la giusta traccia per liberare Felipe Anderson ma il passaggio è stato interrotto involontariamente da Di Bello

28'- Sprint di Zaccagni che brucia Florenzi e Bennacer, mette il cross ma non ci arriva nessuno, recupera al limite Vecino che subisce fallo da Loftus-Cheek. La punizione viene battuta in mezzo da Luis Alberto ma il cross viene messo in fallo laterale

26'- Arriva sul fondo Pellegrini, mette un cross basso per Castellanos, libera in angolo la difesa rossonera. Corner battuto corto ma il cross di Luis Alberto finisce nelle mani di Maignan

25'- Problemi fisici per Gila, solo un botta per il difensore spagnolo

22'- La punizione battuta da Florenzi, il tiro ribattuto dalla barriera

20'- Ripartenza del Milan, che guadagna una punizione al limite dell'area per fallo di Vecino su Loftus-Cheek

19'- Ora è la Lazio che fa la partita, mentre il Milan prova a ripartire,

16'- Florenzi arriva sul fondo mette il cross, colpo di testa di Giroud senza pretese

14'- Ci prova con coraggio la Lazio, che con Guendouzi che da fuori prova il tiro, ma la difesa spazza

11'- Proteste della Lazio, per un contatto tra Maignan e Castellanos, per Di Bello non c'è nulla

10'- Ci prova da fuori Zaccagni, il tiro esce troppo centrale

8'- Occasione per Vecino, che da sviluppo da corner, tocca il pallone dopo la spizzata di Felipe Anderson pallone fuori di un soffio

7'- Primo affondo della Lazio con Guendouzi, che mette il cross, che viene messo in corner

5'- Milan fa la partita, la Lazio attende ordinata

2'- Milan in possesso palla, senza però affondare per il momento

1' - Calcio d'inizio, è iniziata Lazio-Milan!



Serie A, Lazio-Milan: il tabellino dell'incontro

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

NOTE

Arbitro: Di Bello.

Marcatori: Okafor (M)

Ammoniti: 49'- 56'- Pellegrini (L); 56'-Romagnoli (L); 61'- Florenzi (M); 69'-Adli (M); 76'-Immobile (L); 79'-Gabbia (M); 82'- Theo Hernandez (M); 90'-Hysaj (L); 94'-Leao (M)

Espulsi: 56'- Pellegrini; 93'-Marusic (L); 96'- Guendouzi (L)

Recupero: 1'- pt; 6'- st