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Lazio-Milan, i tifosi si radunano a Formello: centinaia di motorini per caricare la squadra

Published

2 ore ago

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formello

Non saranno presenti all’Olimpico, ma il sostegno non mancherà, in vista del big match contro il Milan, il tifo organizzato della Lazio ha chiamato a raccolta i tifosi biancocelesti, invitandoli a ritrovarsi fuori dal centro sportivo di Formello.

Leggi anche: Lazio Milan, i precedenti contro i rossoneri in casa

La carica dei tifosi a Formello prima di Lazio Milan

In questi minuti oltre mille tifosi della Lazio si sono radunati fuori dal centro sportivo di Formello per accompagnare la squadra verso l’Olimpico, dove è in programma il big match contro il Milan alle ore 18. Un lungo serpentone biancoceleste sta facendo sentire la propria voce: cori, fumogeni e tantissimi motorini si sono messi in movimento insieme al pullman della squadra, accompagnandolo nel percorso verso lo stadio. Un raduno organizzato proprio per compensare l’assenza sugli spalti e dimostrare la vicinanza ed il supporto alla squadra in vista di una partita con una massiccia presenza di pubblico rossonero.

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