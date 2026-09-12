Lazio-Milan, i tifosi si radunano a Formello: centinaia di motorini per caricare la squadra

Non saranno presenti all’Olimpico, ma il sostegno non mancherà, in vista del big match contro il Milan, il tifo organizzato della Lazio ha chiamato a raccolta i tifosi biancocelesti, invitandoli a ritrovarsi fuori dal centro sportivo di Formello.

Leggi anche: Lazio Milan, i precedenti contro i rossoneri in casa

La carica dei tifosi a Formello prima di Lazio Milan

In questi minuti oltre mille tifosi della Lazio si sono radunati fuori dal centro sportivo di Formello per accompagnare la squadra verso l’Olimpico, dove è in programma il big match contro il Milan alle ore 18. Un lungo serpentone biancoceleste sta facendo sentire la propria voce: cori, fumogeni e tantissimi motorini si sono messi in movimento insieme al pullman della squadra, accompagnandolo nel percorso verso lo stadio. Un raduno organizzato proprio per compensare l’assenza sugli spalti e dimostrare la vicinanza ed il supporto alla squadra in vista di una partita con una massiccia presenza di pubblico rossonero.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP