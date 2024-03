Zaccagni: "La Lazio e il suo popolo non meritano questa ingiustizia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN ZACCAGNI - La Lazio perde 0-1 contro il Milan all'Olimpico e accusa il secondo ko di fila in Serie A, il quarto nelle ultime sei. L'arbitraggio di Di Bello è finito nell'occhio del ciclone, sollevando molte polemiche che non sembrano ancora placarsi. Anche Mattia Zaccagni non ha smaltito la rabbia e ha espresso la sua opinione sui social.

Lazio - Milan, lo sfogo social di Zaccagni

Se nel frattempo giunge la notizia che l'arbitro Di Bello verrà fermato per un mese, le polemiche non sembrano ancora cessare. Il giorno seguente a Lazio - Milan Mattia Zaccagni, tornato dal 1' dopo l'infortunio, si sfoga così sui social: "Della partita di ieri non rimane il risultato, la sconfitta, le espulsioni. No, della partita di ieri rimane solo il fortissimo e amaro sapore di ingiustizia. Che la Lazio e il suo popolo non meritano".