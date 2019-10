LAZIO MILINKOVIC RINNOVO – Bomba in casa Lazio. Milinkovic ha esteso il suo contratto con il club di Lotito fino al 2024. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore serbo ha incontrato la società in estate per rinegoziare i termini della sua permanenza a Roma. Ingaggio sempre fisso a 3 milioni più bonus e prolungamento di un anno.

Blitz estivo di Lotito

Il presidente Claudio Lotito, in estate, è riuscito a blindare i suoi gioiellini. Infatti dopo i rinnovi di Caicedo e Correa, è toccato anche a Milinkovic consolidare il suo rapporto con la Lazio. L’accordo tra le parti è passato sotto traccia, per mesi è sembrato non ci fosse l’intenzione di nessuno di incontrarsi e discutere i termini del contratto del serbo. Motivo rivelato: la firma c’era già stata.

Terzo rinnovo

Il centrocampista era stato dato in partenza anche quest’anno, ma finora non sembra avere intenzione di lasciare la Lazio. Questo è il terzo rinnovo firmato da Milinkovic. Il primo risale ormai all’aprile 2017; il secondo è di ottobre 2018 che allungava la permanenza sino al 2023 e l’ultimo, di quest’estate, la porta al 2024.