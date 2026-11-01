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Minutaggio Lazio: chi gioca di più e chi di meno con Gattuso
La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha fatto il punto sul minutaggio concesso dal tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ai suoi giocatori.
Leggi Anche: Biglietti Lazio Cagliari, la protesta continua: il dato sulle presenze all’Olimpico
Tutti i dati sul minutaggio in casa Lazio: Mandas, Zaccagni e Floriani sul podio
- Mandas (810 minuti)
Zaccagni (789 minuti)
Floriani Mussolini (735 minuti)
Frattesi (716 minuti)
Taylor (696 minuti)
Belahyane (683 minuti)
Tavares (657 minuti)
Provstgaard (645 minuti)
Noslin (488 minuti)
Sutalo (474 minuti)
Isaksen (469 minuti)
Doekhi (323 minuti)
Cancellieri (320 minuti)
Diogo Leite (178 minuti)
Pedraza (171 minuti)
Dele-Bashiru (169 minuti)
Pinamonti (163 minuti)
Rovella (127 minuti)
Lazzari (80 minuti)
Gudmundsson (39 minuti)
Marusic (19 minuti)
Infine sono ancora a zero minuti in campo da inizio stagione: Cataldi, Pellegrini, Motta, Renzetti, Przyborek e i giocatori usciti dalla Primavera.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|9
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
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|10
|9
|14
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|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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