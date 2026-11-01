Connect with us

NOTIZIE

Minutaggio Lazio: chi gioca di più e chi di meno con Gattuso

Published

1 ora ago

on

I giocatori della Lazio in posa prima di una partita Lazionews.eu

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha fatto il punto sul minutaggio concesso dal tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ai suoi giocatori.

Leggi Anche: Biglietti Lazio Cagliari, la protesta continua: il dato sulle presenze all’Olimpico

Tutti i dati sul minutaggio in casa Lazio: Mandas, Zaccagni e Floriani sul podio

  • Mandas (810 minuti)
    Zaccagni (789 minuti)
    Floriani Mussolini (735 minuti)
    Frattesi (716 minuti)
    Taylor (696 minuti)
    Belahyane (683 minuti)
    Tavares (657 minuti)
    Provstgaard (645 minuti)
    Noslin (488 minuti)
    Sutalo (474 minuti)
    Isaksen (469 minuti)
    Doekhi (323 minuti)
    Cancellieri (320 minuti)
    Diogo Leite (178 minuti)
    Pedraza (171 minuti)
    Dele-Bashiru (169 minuti)
    Pinamonti (163 minuti)
    Rovella (127 minuti)
    Lazzari (80 minuti)
    Gudmundsson (39 minuti)
    Marusic (19 minuti)

Infine sono ancora a zero minuti in campo da inizio stagione: Cataldi, Pellegrini, Motta, Renzetti, Przyborek e i giocatori usciti dalla Primavera.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI