Bilancio favorevole contro Juric, ma attenzione al “fattore” Olimpico

Domenica 11 ottobre alle ore 15 la Lazio torna in campo contro il Monza: il bilancio dei biancocelesti contro il tecnico dei lombardi Ivan Juric è nettamente favorevole.

LEGGI ANCHE: Giovane calciatore della Lazio vittima di un pestaggio

Il bilancio di Ivan Juric contro la Lazio.

Nei quindici precedenti fra il tecnico del Monza e la Lazio, i biancocelesti hanno portato a casa 7 vittorie, 6 pareggi e due sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando i capitolini impattarono 0-0 contro l’Atalanta guidata dal mister croato.

Le uniche due affermazioni di Juric sono arrivate allo stadio Olimpico. La prima il 12 dicembre 2020 (Lazio-Verona 1-2), la seconda il 22 aprile 2023 (Lazio-Torino 0-1).

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP