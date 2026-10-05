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Bilancio favorevole contro Juric, ma attenzione al “fattore” Olimpico

Published

2 ore ago

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lazio monza bilancio contro juric

Domenica 11 ottobre alle ore 15 la Lazio torna in campo contro il Monza: il bilancio dei biancocelesti contro il tecnico dei lombardi Ivan Juric è nettamente favorevole.

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Il bilancio di Ivan Juric contro la Lazio.

Nei quindici precedenti fra il tecnico del Monza e la Lazio, i biancocelesti hanno portato a casa 7 vittorie, 6 pareggi e due sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando i capitolini impattarono 0-0 contro l’Atalanta guidata dal mister croato.

Le uniche due affermazioni di Juric sono arrivate allo stadio Olimpico. La prima il 12 dicembre 2020 (Lazio-Verona 1-2), la seconda il 22 aprile 2023 (Lazio-Torino 0-1).

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