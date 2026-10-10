Lazio Monza, le quote della sfida dell’Olimpico

Torna la Serie A, torna la Lazio all’Olimpico nella sesta giornata contro il Monza: ecco le quote dei bookemakers sulla sfida di domenica alle 15.

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Le quote di Lazio Monza

Le quote riportate sono raccolte nella giornata di sabato 10 ottobre alle 18:30 e possono essere soggette a variazioni.

Bookmaker Vittoria Lazio Pareggio Vittoria Monza Eurobet 1.62 3.90 5.40 Sisal 1.62 4.00 5.50 888Sport 1.53 3.80 5.50 Snai 1.62 4.00 5.50 Bwin 1.58 4.00 5.25 Bet365 1.62 3.90 5.50

Goal / No Goal

Bookmaker Goal No Goal Bet365 1.91 1.91 Bwin 1.88 1.80 888Sport 1.91 1.85

Over / Under 2.5

Bookmaker Under 2.5 Over 2.5 888Sport 1.85 1.95 Sisal 1.80 1.90 Better 1.85 1.90

Le quote di Lazio-Monza vedono i biancocelesti nettamente favoriti per la sfida dell’Olimpico. Il segno 1 si aggira intorno a quota 1.55-1.60, mentre il pareggio è proposto a circa 4.00 e il successo dei brianzoli supera quota 5.00. Un divario che rispecchia il buon avvio di stagione della squadra di Gattuso, ancora imbattuta e reduce da 13 punti nelle prime cinque giornate. Il Monza, invece, è chiamato a confermare i segnali di ripresa dopo il successo contro il Sassuolo, ma dovrà fare i conti con una Lazio in grande fiducia. Anche il mercato dei gol offre spunti interessanti, con l’Over 2,5 intorno a quota 1.90.

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