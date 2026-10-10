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Lazio Monza, le quote della sfida dell’Olimpico

Published

3 ore ago

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Lazio Monza quote

Torna la Serie A, torna la Lazio all’Olimpico nella sesta giornata contro il Monza: ecco le quote dei bookemakers sulla sfida di domenica alle 15.

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Le quote di Lazio Monza

Le quote riportate sono raccolte nella giornata di sabato 10 ottobre alle 18:30 e possono essere soggette a variazioni.

BookmakerVittoria LazioPareggioVittoria Monza
Eurobet1.623.905.40
Sisal1.624.005.50
888Sport1.533.805.50
Snai1.624.005.50
Bwin1.584.005.25
Bet3651.623.905.50

Goal / No Goal

BookmakerGoalNo Goal
Bet3651.911.91
Bwin1.881.80
888Sport1.911.85

Over / Under 2.5

BookmakerUnder 2.5Over 2.5
888Sport1.851.95
Sisal1.801.90
Better1.851.90

Le quote di Lazio-Monza vedono i biancocelesti nettamente favoriti per la sfida dell’Olimpico. Il segno 1 si aggira intorno a quota 1.55-1.60, mentre il pareggio è proposto a circa 4.00 e il successo dei brianzoli supera quota 5.00. Un divario che rispecchia il buon avvio di stagione della squadra di Gattuso, ancora imbattuta e reduce da 13 punti nelle prime cinque giornate. Il Monza, invece, è chiamato a confermare i segnali di ripresa dopo il successo contro il Sassuolo, ma dovrà fare i conti con una Lazio in grande fiducia. Anche il mercato dei gol offre spunti interessanti, con l’Over 2,5 intorno a quota 1.90.

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5 Milan 11 5
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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
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