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Lazio Monza, le quote della sfida dell’Olimpico
Torna la Serie A, torna la Lazio all’Olimpico nella sesta giornata contro il Monza: ecco le quote dei bookemakers sulla sfida di domenica alle 15.
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Le quote di Lazio Monza
Le quote riportate sono raccolte nella giornata di sabato 10 ottobre alle 18:30 e possono essere soggette a variazioni.
|Bookmaker
|Vittoria Lazio
|Pareggio
|Vittoria Monza
|Eurobet
|1.62
|3.90
|5.40
|Sisal
|1.62
|4.00
|5.50
|888Sport
|1.53
|3.80
|5.50
|Snai
|1.62
|4.00
|5.50
|Bwin
|1.58
|4.00
|5.25
|Bet365
|1.62
|3.90
|5.50
Goal / No Goal
|Bookmaker
|Goal
|No Goal
|Bet365
|1.91
|1.91
|Bwin
|1.88
|1.80
|888Sport
|1.91
|1.85
Over / Under 2.5
|Bookmaker
|Under 2.5
|Over 2.5
|888Sport
|1.85
|1.95
|Sisal
|1.80
|1.90
|Better
|1.85
|1.90
Le quote di Lazio-Monza vedono i biancocelesti nettamente favoriti per la sfida dell’Olimpico. Il segno 1 si aggira intorno a quota 1.55-1.60, mentre il pareggio è proposto a circa 4.00 e il successo dei brianzoli supera quota 5.00. Un divario che rispecchia il buon avvio di stagione della squadra di Gattuso, ancora imbattuta e reduce da 13 punti nelle prime cinque giornate. Il Monza, invece, è chiamato a confermare i segnali di ripresa dopo il successo contro il Sassuolo, ma dovrà fare i conti con una Lazio in grande fiducia. Anche il mercato dei gol offre spunti interessanti, con l’Over 2,5 intorno a quota 1.90.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|Roma
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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