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Riparte la Serie A della Lazio: il post della società

Published

5 ore ago

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Lazio Monza Serie A riparte

La Lazio è pronta a tornare in campo: alle ore 15.00 i biancocelesti affronteranno il Monza, allo Stadio Olimpico di Roma, per la sesta giornata di Serie A, che riparte dopo la lunga sosta nazionale; in vista di questo appuntamento, la società ha pubblicato un post.

Leggi anche: “Lazio-Monza, dove vedere la partita in TV e in streaming

Riparte la Serie A: oggi c’è Lazio Monza

Il profilo ufficiale X della Lazio ha pubblicato alcune foto dell’impianto capitolino, scrivendo nella caption: “La nostra Serie A riparte. L’idea è di richiamare i tifosi, anche se questi snobbano abitualmente gli impegni casalinghi dei biancocelesti, in nome della protesta che continua a imperversare contro la società.

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6 Como 11 6
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8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
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