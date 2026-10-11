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Juric non ha paura: si affiderà a Varela per mettere in difficoltà la Lazio
Se da una parte ci sarà Mandas alla ricerca del quarto clean sheet in sei giornate, dall’altra c’è un attaccante che è in gran forma e proverà a togliere questa gioia all’estremo difensore greco: Gustavo Varela ha già segnato 6 volte, in 5 presenze tra campionato e Coppa Italia, e sembra poco intenzionato a fermarsi qui; è chiaramente lui il pericolo numero uno dei brianzoli in vista di Lazio Monza.
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Varela è il principale pericolo brianzolo in Lazio Monza
Juric ha ancora qualche dubbio in vista della sfida, almeno sulla tre quarti. Per l’occasione schiererà Tornqvist in porta, ormai promosso a titolare, mentre mancheranno gli infortunati Pessina, Touré e Ziolkowski.
I dubbi dell’allenatore del Monza riguardano i calciatori che copriranno le spalle a Varela: sono avanti Cutrone e Robinson ma Zeballos, Colpani, Ngonge e Mota fanno loro una agguerrita concorrenza.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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