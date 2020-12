Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI CRONACA – La Lazio è chiamata a reagire dopo le brutte prestazioni contro Hellas Verona e Benevento. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, ha ottenuto solamente un punto in queste due sfide: troppo poco se si ambisce ad accedere alla Champions League. Per la 13^ giornata di Serie A, i biancocelesti sono chiamati ad affrontare il Napoli di Gennaro Gattuso. Il match, in programma domenica 20 dicembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico, rappresenta un crocevia fondamentale per il prosieguo di stagione dei capitolini.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Patric, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Petagna, Lozano. A disp.: Meret, Contini, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Llorente. All.: Gattuso

Lazio Napoli dove vederla in tv

Lazio-Napoli si disputa la sera di domenica 20 dicembre nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio della partita, valido per l’undicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming le alternative sono rappresentate da Sky Go e Now Tv.

Gli arbitri

ARBITRO: Daniele Orsato (Sezione di Schio)

ASSISTENTI: Tegoni – Ranghetti

IV UOMO: Chiffi

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Vivenzi

Il pre-partita di Lazio Napoli

Ore 19:40 – La Lazio arriva allo Stadio Olimpico

Ore 19:00 – Allo stadio Olimpico è tutto pronto per Lazio-Napoli

