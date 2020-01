Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO NAPOLI VITTORIA – La Lazio battendo il Napoli ha conquistato la decima vittoria consecutiva in campionato lanciandosi verso la vetta della classifica. Ora la squadra di Inzaghi, che ha battuto il record di Eriksson raggiunto l’anno dello scudetto, inizia a fare sul serio.

1686 giorni dopo

Decima vittoria consecutiva in campionato, ventesima rete di Immobile e prima vittoria di Simone Inzaghi contro il Napoli. Il mister piacentino, dopo un pareggio e cinque ko, si è regalato finalmente un successo. Risultato ottenuto anche contro il collega Gattuso, mai battuto in Serie A nei tre precedenti confronti diretti (un pari e due ko). Inzaghi era riuscito a battere Gattuso nella semifinale di ritorno di Coppa Italia della passata stagione, ma mai in campionato. Inoltre, il Napoli era diventato poi la bestia nera dei biancocelsti visto che l’ultimo successo risaliva a maggio 2015, quando con Pioli in panchina la Lazio espugnò per 4-2 il San Paolo. Ieri, dopo 1686 giorni, i capitolini hanno ottenuto 3 punti. Come riporta Lazio Page, nelle ultime 14 sfide i biancocelesti avevano vinto solamente una volta, ottenendo poi due pareggi e ben 11 ko.

Il Grande Torino

L’unica “nota negativa” in una serata magica riguarda un record sfuggito dalla mano della Lazio. Ossia, quello che avrebbe permesso ai biancocelesti di raggiungere il Grande Torino mettendo a segno almeno due reti in 13 partite consecutive in Serie A. Il primato quindi resta al Grande Torino che, nelle stagioni 1947/48 e 1948/49, riuscì ad arrivare a quota 13 gare di fila con due o più gol segnati. Per la Lazio, quest’anno, la striscia si era aperta contro il Genoa, lo scorso 29 settembre, e si è interrotta soltanto ieri pomeriggio.