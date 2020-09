Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SENAD LULIC – Sono passati esattamente 9 anni dall’esordio di Senad Lulic con la maglia biancoceleste. Il bosniaco all’epoca aveva poco più di 25 anni e si apprestava a vivere la sua migliore esperienza in carriera, quella che gli avrebbe fatto fare il salto di qualità. Lulic è stato un jolly per tutti gli allenatori. Ha giocato come mezzala, come esterno, come ala in attacco e all’occorrenza anche in mezzo al campo, dando sempre tutto ciò che aveva. Il bosniaco è entrato nella storia biancoceleste grazie al gol del 26 maggio, che regalò alla Lazio la Coppa Italia. Senad è ad oggi uno dei pilastri, nonché capitano, della squadra di Inzaghi. Al momento è fuori per dei problemi fisici, ma tutti sperano di riabbracciarlo presto. Il club ha voluto così celebrare il giorno di Senad Lulic.

Il post della società

