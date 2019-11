LAZIO CALENDARIO NOVEMBRE – Non si ferma la Lazio, impegnata in un tour de force che durerà ancora qualche settimana. Dopo le 2 vittorie consecutive in campionato si pensa già alla prossima sfida con il Milan in scena a San Siro domenica sera. Dal pareggio casalingo con l’Atalanta del 19 ottobre la squadra di Inzaghi non ha avuto un attimo per rifiatare, impegnata ogni 3-4 giorni tra campionato ed Europa League. Proprio la competizione europea entrerà ora nel vivo, con le sfide con Celtic e Cluj che saranno decisive per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Di seguito il calendario completo di novembre, intervallato anche dalla pausa per le Nazionali che permetterà a molti giocatori di riposare.

Il calendario

03/11 ore 20.45 MILAN – LAZIO

07/11 ore 18.55 LAZIO – CELTIC

10/11 ore 15.00 LAZIO – LECCE

24/11 ore 15.00 SASSUOLO – LAZIO

28/11 ore 21.00 LAZIO – CLUJ