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Il segreto della Lazio di Gattuso è l’attacco: lo dicono i numeri

Published

4 ore ago

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Andrea Pinamonti in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

La Lazio ha cambiato volto specialmente in attacco dall’ultima stagione e nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sui numeri offensivi della squadra di Gattuso.

Leggi Anche: La duttilità di Gudmundsson (di nuovo) al servizio della squadra: per Gattuso è un jolly

Gattuso attende i gol degli attaccanti ma la Lazio ha già il terzo attacco in Serie A

Come riportato dal quotidiano, la Lazio ha già messo a segno 25 reti in questo campionato. Numeri inferiori solo a Roma (31) ed Inter (28) che rendono l’idea di come sia cambiata la squadra rispetto alla passata stagione. Sono inoltre già 12 i marcatori diversi e tra questi si attende il bomber che emergerà. L’attenzione va a Pinamonti che al momento è fermo a quota 2, ma anche a Noslin o Isaksen, entrambi già a quota 4. Senza Zaccagni in vista del Lecce intanto sarà l’ex Sassuolo la punta centrale del tridente di Gattuso.

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2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
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17 Sassuolo 8 11
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