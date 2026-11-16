Il segreto della Lazio di Gattuso è l’attacco: lo dicono i numeri

La Lazio ha cambiato volto specialmente in attacco dall’ultima stagione e nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sui numeri offensivi della squadra di Gattuso.

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Gattuso attende i gol degli attaccanti ma la Lazio ha già il terzo attacco in Serie A

Come riportato dal quotidiano, la Lazio ha già messo a segno 25 reti in questo campionato. Numeri inferiori solo a Roma (31) ed Inter (28) che rendono l’idea di come sia cambiata la squadra rispetto alla passata stagione. Sono inoltre già 12 i marcatori diversi e tra questi si attende il bomber che emergerà. L’attenzione va a Pinamonti che al momento è fermo a quota 2, ma anche a Noslin o Isaksen, entrambi già a quota 4. Senza Zaccagni in vista del Lecce intanto sarà l’ex Sassuolo la punta centrale del tridente di Gattuso.

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