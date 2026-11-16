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Il segreto della Lazio di Gattuso è l’attacco: lo dicono i numeri
La Lazio ha cambiato volto specialmente in attacco dall’ultima stagione e nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sui numeri offensivi della squadra di Gattuso.
Leggi Anche: La duttilità di Gudmundsson (di nuovo) al servizio della squadra: per Gattuso è un jolly
Gattuso attende i gol degli attaccanti ma la Lazio ha già il terzo attacco in Serie A
Come riportato dal quotidiano, la Lazio ha già messo a segno 25 reti in questo campionato. Numeri inferiori solo a Roma (31) ed Inter (28) che rendono l’idea di come sia cambiata la squadra rispetto alla passata stagione. Sono inoltre già 12 i marcatori diversi e tra questi si attende il bomber che emergerà. L’attenzione va a Pinamonti che al momento è fermo a quota 2, ma anche a Noslin o Isaksen, entrambi già a quota 4. Senza Zaccagni in vista del Lecce intanto sarà l’ex Sassuolo la punta centrale del tridente di Gattuso.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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