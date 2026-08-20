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Lazio: cambio numero di maglia per tre giocatori
Come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A i tre giocatori della Lazio Artistico, Bordon ed Isaksen cambiano numero di maglia.
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I nuovi numeri di maglia di Isaksen, Bordon e Artistico
In attesa del mercato che potrebbe portarlo altrove, Gabriele Artistico lascia la casacca numero 98 e prende la numero 18. A sua volta Gustav Isaksen che invece indossava proprio la 18 prende la numero 11. Infine Filipe Bordon indosserà la maglia numero 76.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
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|Bologna
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|0
|3
|Cagliari
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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