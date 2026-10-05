La Lazio aspetta i nazionali: ecco Tavares e Isaksen (FOTO)

La lunga sosta sta per terminare e la Lazio è già pronta ad abbracciare i primi giocatori al rientro dalle rispettive nazionali: in questo post il club biancoceleste ha dato così il bentornato a Nuno Tavares e a Gustav Isaksen.

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La Lazio ritrova Nuno Tavares e Isaksen

Ancora poche ore e la Lazio tornerà a lavorare a Formello anche con i giocatori chiamati dalle proprie nazionali. In questo post condiviso sui propri social ufficiali, il club ha celebrato Nuno Tavares e Gustav Isaksen, pronti a lasciare rispettivamente il Portogallo e la Danimarca. A loro è giusto aggiungere anche Oliver Provstgaard, anche lui danese, tra i laziali più impiegati durante questa pausa.

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