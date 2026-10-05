NOTIZIE
La Lazio aspetta i nazionali: ecco Tavares e Isaksen (FOTO)
La lunga sosta sta per terminare e la Lazio è già pronta ad abbracciare i primi giocatori al rientro dalle rispettive nazionali: in questo post il club biancoceleste ha dato così il bentornato a Nuno Tavares e a Gustav Isaksen.
LEGGI ANCHE: Isaksen: “Ho chiesto al CT di giocare fino allo sfinimento”
La Lazio ritrova Nuno Tavares e Isaksen
Ancora poche ore e la Lazio tornerà a lavorare a Formello anche con i giocatori chiamati dalle proprie nazionali. In questo post condiviso sui propri social ufficiali, il club ha celebrato Nuno Tavares e Gustav Isaksen, pronti a lasciare rispettivamente il Portogallo e la Danimarca. A loro è giusto aggiungere anche Oliver Provstgaard, anche lui danese, tra i laziali più impiegati durante questa pausa.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI5 ore ago
Infortunio Marusic, a breve in gruppo: si punta il Monza ma con prudenza
-
INFORTUNATI5 ore ago
Rovella verso il recupero: previsto un provino prima del Monza
-
INFORTUNATI5 ore ago
Ottimismo Cancellieri, il pieno recupero è alle porte
-
NOTIZIE2 giorni ago
Rovella, il rinnovo non rappresenta una priorità: la situazione