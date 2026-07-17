Lazio, rinforzo per il settore giovanile: preso un nuovo attaccante

La Lazio cerca un nuovo attaccante da consegnare nelle mani di Gennaro Gattuso, in attesa di capire chi sarà il prossimo bomber, i biancocelesti si stanno preparando a dare il benvenuto ad un nuovo innesto per il settore giovanile.

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La Lazio punta sul settore giovanile: ecco il nuovo attaccante

investire nei giovani è sempre cosa buona e giusta, ecco perciò che la Lazio avrebbe deciso, lo riporta la Gazzetta Regionale, di inserire nel proprio settore giovanile il nome di Giudo Coscione. Attaccante classe 2009 precedentemente di proprietà della Tor Tre Testa, ben 22 goal per l’ultima durante l’ultima annata.

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