LAZIO CONTINUITÀ – Dopo la vittoria al Franchi contro la Fiorentina, la Lazio è chiamata a confermare il trand positivo con altri 3 punti. È questo ciò che è mancato agli uomini di Inzaghi in questo avvio, la continuità. I capitolini alternano da inizio stagione vittorie e prestazioni convincenti a partite sottotono e non sono ancora mai riusciti a vincere 2 gare consecutive. Un rendimento altalenante che è sintomo di una piena maturità non ancora raggiunta e che potrebbe risultare decisivo per la corsa Champions. Come si legge sul Corriere dello Sport, è questo lo scatto che il mister ha chiesto ai propri giocatori che a partire da stasera dovranno dare una risposta.

Fattore Olimpico

Seppur non ci sarà il tutto esaurito questa sera, la Lazio può contare sul fattore campo per battere il Torino. I granata infatti hanno vinto solo una delle ultime 15 partite di Serie A disputate all’Olimpico di Roma, senza contare che vengono da 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3 trasferte. Il momento non è dei migliori per Mazzarri e i suoi ragazzi, come testimoniato anche dalla contestazione dei tifosi nei confronti del tecnico, e la Lazio ha tutte le carte in regola per sfruttare questa ghiotta opportunità.