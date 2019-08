LAZIO SERIE A – Manca ormai soltanto una settimana all’esordio della Lazio nella nuova Serie A 2019/2020. Quest’oggi, alle ore 9,30, i biancocelesti affronteranno la decima e ultima amichevole dell’estate. A Formello la prima squadra affronterà la Primavera a porte chiuse, ulteriore sintomo delle prove generali che sta sperimentando Inzaghi. Il capitano Lulic intanto, come riporta il Corriere dello Sport, è uscito dall’infermeria e potrebbe essere utilizzato per una porzione di gara.

PROGRAMMA – Dopo l’amichevole il mister concederà ai suoi un giorno e mezzo di riposo prima di rincontrarsi martedì a pranzo nel centro sportivo di Formello. Dal pomeriggio scatteranno le prove anti Sampdoria, con la speranza biancoceleste di recuperare Caicedo e Milinkovic. Il serbo che sta svolgendo un programma riabilitativo personalizzato dovrebbe farcela mentre per l’ecuadoriano ci vorrà più tempo per smaltire l’elongazione al polpaccio. Lukaku e Marusic sono ancora ai box, Wallace e Durmisi infine sono ormai fuori dal progetto e non ci saranno nel test contro la Primavera.