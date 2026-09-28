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All’Olimpico va in scena il “Football Medicine SS Lazio 2026: All About Foot and Ankle”
Martedì 19 settembre sarà di nuovo una giornata tutta speciale per la Lazio che tornerà all’Olimpico, niente partite in vista per i biancocelesti che saranno invece presenti per l’evento Football Medicine SS Lazio 2026: All About Foot and Ankle: appuntamento che vedrà anche la partecipazione di Claudio Lotito e del dottor Fabio Rodia.
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Per l’occasione si parla dunque si sport, di salute e di qual è la ricetta perfetta per non privarsi di nessuna delle due cose. Nell’appuntamento dell’Olimpico si parlerà inoltre della traumatologia degli arti inferiori e di tutte quelle che sono le cose da conoscere, evento adatto non solo ai professionisti ma anche a tutti quelli che amano lo sport.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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