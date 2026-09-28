All’Olimpico va in scena il “Football Medicine SS Lazio 2026: All About Foot and Ankle”

Martedì 19 settembre sarà di nuovo una giornata tutta speciale per la Lazio che tornerà all’Olimpico, niente partite in vista per i biancocelesti che saranno invece presenti per l’evento Football Medicine SS Lazio 2026: All About Foot and Ankle: appuntamento che vedrà anche la partecipazione di Claudio Lotito e del dottor Fabio Rodia.

LEGGI ANCHE: Patric lascia la Lazio, il messaggio della fidanzata: “Per sempre Laziali” (FOTO)

Per l’occasione si parla dunque si sport, di salute e di qual è la ricetta perfetta per non privarsi di nessuna delle due cose. Nell’appuntamento dell’Olimpico si parlerà inoltre della traumatologia degli arti inferiori e di tutte quelle che sono le cose da conoscere, evento adatto non solo ai professionisti ma anche a tutti quelli che amano lo sport.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP