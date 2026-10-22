Lazio e Olympiacos unite per uno sport accessibile a tutti: la novità Teqball

Un progetto Erasmus + Sport nato in nome dell’inclusione che vede coinvolte Lazio e Olympiacos: la nuova disciplina sportiva, il Teqball.

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Lazio Teqball ASD e Olympiacos Pireo insieme per un progetto Erasmus + Sport.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato una bella iniziativa intrapresa dalla Lazio Teqball ASD e dall’Olympiacos Pireo nell’ambito di un progetto Erasmus + Sport in nome dell’inclusione e delle pari opportunità.

“Parliamo di STRIVE (Schools & Teqvolley for Respect, Inclusion, Vitality & Equality), iniziativa finanziata dall’Unione Europea, che da venerdì 23 ottobre fino a domenica 25 a Roma ospiterà il meeting finale tra i due partner che hanno dato vita all’iniziativa. A fare gli onori di casa sarà il sodalizio biancoceleste presso il Circolo Canottieri Lazio.

A rappresentare la S.S. Lazio Teqball ci saranno il Presidente Andrea Paolini e Gabriella Bascelli, mentre la delegazione dell’Olympiacos Pireo sarà composta da Christina Tsilgkiri, Presidente del Peace and Friendship Stadium del Pireo, uno dei maggiori impianti sportivi di Atene, e Dimitrios Bardakas.

L’incontro rappresenterà il momento conclusivo di un percorso di cooperazione internazionale che ha visto Italia e Grecia unite attraverso lo sport e la formazione. I rappresentanti delle due organizzazioni si confronteranno sui risultati raggiunti, sulle esperienze maturate e sulle pratiche innovative sviluppate nel corso del progetto, con particolare attenzione alla possibilità di dare continuità alle iniziative nelle scuole e di ampliare la collaborazione futura.

La conclusione di STRIVE non rappresenterà soltanto il completamento di un progetto europeo, ma anche un’opportunità di valorizzazione di un modello sportivo capace di unire innovazione, inclusione sociale e cooperazione internazionale. Il messaggio che STRIVE ha trasmesso è semplice: lo sport può essere un potente strumento di cambiamento sociale quando garantisce a tutti la possibilità di partecipare, crescere e sentirsi parte di una squadra”.

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