La vertigine del primato, l’abisso dell’Olimpico vuoto: il paradosso che vive la Lazio

La Lazio vive un paradosso, evidente, sotto gli occhi di tutti, forse anche inaspettato: primato in classifica in coabitazione con l’Inter, Olimpico semideserto e protesta verso Lotito che non accenna ad arretrare.

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Il paradosso della Lazio: primato in classifica, Olimpico deserto

Come analizza Repubblica nella sua edizione odierna, il paradosso che sta vivendo la Lazio rappresenta forse un unicum nella storia del calcio. Un primo posto in classifica inaspettato, inebriante, spiazzante per le premesse e per le modalità con le quali è arrivato. Gioco convincente, verticale, dominante, anche al cospetto di avversari di peso e struttura come il Milan. Migliore avvio in campionato nella storia del club, mai così bene: 16 punti raccolti in 6 partite giocate.

Nonostante ciò, però, l’Olimpico continua a essere vuoto. I tifosi lo hanno spiegato e continuano a ribadirlo: la protesta non ha a che fare con i risultati sportivi, affonda le radici nel tempo ed è ormai traduzione di un sentimento diffuso e popolare in gran parte della tifoseria biancoceleste. Lotito deve cedere il passo, mettere in vendita la Lazio e lasciare dopo 22 anni di presidenza. Questo è ciò che muove la contestazione, che la rende impermeabile a qualsiasi sussulto che arrivi dal rettangolo verde. Un rapporto deteriorato, segnato da una frattura resa insanabile.

Il peso dell’inchiesta

Repubblica pone l’accento anche sull’inchiesta che, tra gli altri, vede coinvolti Bisignani e Masi. L’ipotesi investigativa della Procura di Roma parla di un presunto piano di pressioni finalizzato alla cessione della società. Una vicenda che ha scosso gli animi e polarizzato ancora di più le posizioni, ancora al vaglio delle autorità competenti. Ciò mette in luce anche la centralità raggiunta dal presidente Lotito, da tempo dominus mediatico e operativo all’interno del club.

Una figura certamente eclettica, ingombrante, totalizzante nei modi e nei toni, e quindi anche ricettacolo di ogni forma di contestazione e dito puntato. Il senatore di Forza Italia è assurto a simbolo negativo, per i tifosi, di una “battaglia sportiva” da condurre e portare avanti. Totem di una lazialità non autentica, non sentita e troppo spesso recitata.

Gattuso come artefice di questo miracolo

I meriti, in gran parte, vanno dati a Gattuso. La Lazio gioca bene, un calcio propositivo, di spinta, verticale. Ma il merito più grande è quello di aver rivitalizzato giocatori che sembravano spenti, perduti, finiti. Vedi Tavares, Belahyane, Noslin, Zaccagni, ma anche lo stesso Frattesi o in porta Mandas. Giocatori fatti come nuovi, in grado di determinare nuovamente le partite e rappresentare per la Lazio anche potenziali plusvalenze future.

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