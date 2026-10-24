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I convocati di Gattuso per Lazio Parma
A poche ore dall’ottava giornata di campionato, quando è in programma il match Lazio Parma, il tecnico biancoceleste Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati, come da prassi e da obbligo imposto dalla Lega.
Leggi anche: “Ventola: “Gattuso mi ha dato molti schiaffi”
I convocati di Gennaro Gattuso per Lazio Parma
Torna a disposizione Cancellieri tra le fila laziali, che sarà in panchina, mentre sono ancora assenti Marusic, Rovella e Gudmundsson. Ecco la lista completa dei convocati:
- Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
- Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares, F. Bordon;
- Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
- Attaccanti: Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Cancellieri, Zaccagni
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|7
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|7
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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