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I convocati di Gattuso per Lazio Parma

Published

2 ore ago

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Lazio Parma convocati Gattuso

A poche ore dall’ottava giornata di campionato, quando è in programma il match Lazio Parma, il tecnico biancoceleste Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati, come da prassi e da obbligo imposto dalla Lega.

Leggi anche: “Ventola: “Gattuso mi ha dato molti schiaffi

I convocati di Gennaro Gattuso per Lazio Parma

Torna a disposizione Cancellieri tra le fila laziali, che sarà in panchina, mentre sono ancora assenti Marusic, Rovella e Gudmundsson. Ecco la lista completa dei convocati:

  • Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 
  • Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavares, F. Bordon;
  • Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor;
  • Attaccanti: Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Cancellieri, Zaccagni

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