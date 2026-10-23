Dele-Bashiru scalda i motori: contro il Parma sarà titolare al posto di Taylor

Kenneth Taylor non è al meglio è contro il Parma partirà dalla panchina, nell’attesa di capire se mister Gennaro Gattuso gli concederà qualche minuto, il tecnico della Lazio può affidarsi a FIsayo Dele-Bashiru: il nigeriano dopo il goal alla Juve è pronto a prendersi il posto da titolare.

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Dele-Bashiru si prende la Lazio, titolare al posto di Taylor contro il Parma

Obiettivo migliorare i 3 goal in campionato segnati due anni fa, era la Serie A 2024/25, alla stagione d’esordio per Dele-Bashiru che dopo aver chiuso la scorsa stagione con il goal al Pisa, in questa si è già tolto la soddisfazione di aver gonfiato la rete. Se a questo si aggiunge che lo ha fatto a Torino con un eurogoal contro la Juve, la soddisfazione è ancora più grande.

Il centrocampo anti Parma

Insomma, il classe 2001 è pronto a ripartire e vuol far credere a Gattuso di poter essere un valore aggiunto in un centrocampo che in questo momento è un po’ a corto di uomini. Contro il Parma, oltre a Dele-Bashiru, ci saranno Frattesi e Belahyane. Pronto in panchina anche Cataldi che potrebbe entrare anche lui a gara in corso.

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