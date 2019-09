LAZIO PARMA DOVE VEDERLA – La Lazio deve tornare a vincere, per la classifica e per l’umore. La prima occasione utile per farlo è oggi, alle 20.45, quando scenderà in campo contro il Parma di D’Aversa. Il match, valido per la quarta giornata di campionato, sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio e per gli abbonati su Sky Go. Anche Lazionews.eu segue LIVE la partita.