Connect with us

NOTIZIE

Lazio-Parma, Gattuso si esalta dopo il 2-0 e carica l’Olimpico: la risposta dei tifosi

Published

2 ore ago

on

Gattuso esultanza tifosi Lazio Parma

La Lazio allunga sul Parma e fa esplodere di gioia lo Stadio Olimpico e il mister Gennaro Gattuso che è andato a festeggiare con i tifosi che hanno risposto con applausi e cori.

Leggi anche: Cori dei tifosi del Parma contro Lotito durante la sfida dell’Olimpico

La Lazio segna e Gattuso esulta, cori e applausi per lui da parte dei tifosi

Il raddoppio biancoceleste arriva grazie a un’autorete di Diego Carlos, che devia nella propria porta il pallone messo in mezzo da Nuno Tavares. Una rete che accende ancora di più l’entusiasmo sugli spalti e coinvolge anche Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste festeggia vistosamente e invita i tifosi a spingere ulteriormente la squadra. La risposta dell’Olimpico non si fa attendere: dagli spalti arrivano applausi scroscianti e cori rivolti all’allenatore, in un momento di grande entusiasmo condiviso tra squadra e pubblico.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI