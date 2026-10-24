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Lazio-Parma, Gattuso si esalta dopo il 2-0 e carica l’Olimpico: la risposta dei tifosi
La Lazio allunga sul Parma e fa esplodere di gioia lo Stadio Olimpico e il mister Gennaro Gattuso che è andato a festeggiare con i tifosi che hanno risposto con applausi e cori.
Leggi anche: Cori dei tifosi del Parma contro Lotito durante la sfida dell’Olimpico
La Lazio segna e Gattuso esulta, cori e applausi per lui da parte dei tifosi
Il raddoppio biancoceleste arriva grazie a un’autorete di Diego Carlos, che devia nella propria porta il pallone messo in mezzo da Nuno Tavares. Una rete che accende ancora di più l’entusiasmo sugli spalti e coinvolge anche Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste festeggia vistosamente e invita i tifosi a spingere ulteriormente la squadra. La risposta dell’Olimpico non si fa attendere: dagli spalti arrivano applausi scroscianti e cori rivolti all’allenatore, in un momento di grande entusiasmo condiviso tra squadra e pubblico.
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