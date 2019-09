LAZIO PARMA PAGELLE – Torna il sereno in casa Lazio, dopo le due brutte sconfitte in trasferta contro Spal e Cluj. La squadra di Inzaghi, all’Olimpico, ha superato il Parma per 2 a 0, mostrando un bel gioco offensivo e riuscendo a non calare il ritmo nella ripresa. A sbloccare il match è stato Immobile, su splendido assist di Luis Alberto, poi Marusic ha chiuso la contesa. I biancocelesti tornano così a ridosso delle prime, a 7 punti, e si attestano tra le migliori difese del campionato (3 gol subiti, come il Milan). Solo l’Inter (1) ha fatto meglio. Una prestazione all’altezza, sia di squadra che dei singoli. Questi i voti dati ai biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 7; Luiz Felipe 7, Acerbi 6, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic 7, Leiva 6.5, Luis Alberto 8, Lulic 6; Correa 6, Immobile 7. Parolo 6, Caicedo 6, Jony s.v.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic 6.5, Leiva 6, Luis Alberto 7, Lulic 6; Correa 6, Immobile 7. Parolo 6, Caicedo 6.5, Jony s.v.

LEGGO

Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic 6.5, Leiva 6.5, Luis Alberto 7, Lulic 6; Correa 6, Immobile 7.

LE PAGELLE DI LAZIONEWS.EU

Strakosha 6.5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic 7, Leiva 6.5, Luis Alberto 7, Lulic 6; Correa 7, Immobile 7.5.