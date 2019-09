LAZIO PARMA FORMAZIONE – Dopo i ko contro Spal e Cluj, la Lazio deve ripartire. Ecco perché mister Inzaghi è pronto a schierare in campo il modulo “fantasia” con tutti i big a disposizione per cercare di vincere contro il Parma di D’Aversa e ritrovare la vittoria (ed il morale) prima della super sfida contro l’Inter.

Come ci arriva la Lazio

Niente turnover per Inzaghi, che schiererà la formazione titolare. In difesa torna Luiz Felipe, insieme all’inamovibile Acerbi e a Radu. Centrocampo con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, Lulic e Lazzari sulle fasce. In attacco Immobile farà coppia con Correa, che dopo due prestazioni opache vuole ritrovarsi.

Come ci arriva il Parma

Due gli indisponibili per D’Aversa: Kucka e Grassi che hanno svolto un lavoro differenziato per tutta la settimana. Recuperato Scozzarella che però si dovrebbe accomodare in panchina. Chance dal 1’ invece per Barillà. In attacco confermato il tridente Kulusevski, Inglese e Gervinho.

Serie A 2019/2020, 4a giornata

Stadio Olimpico di Roma, domenica 22 settembre ore 20:45

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Marusic, Cataldi, Parolo, Berisha, Jony, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Lukaku

Diffidati: –

Squalificati: –

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. A disp.: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Scozzarella, Cornelius, Karamoh, Sprocati. All.: D’Aversa.

Indisponibili: Kucka, Grassi

Diffidati: –

Squalificati: –

ARBITRO: Abisso (sez. Palermo)

ASSISTENTI: Villa e Gori

IV UOMO: Minelli

VAR: Massa

AVAR: Liberti