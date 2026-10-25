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Luis Alberto esulta dopo Lazio Parma

Published

4 ore ago

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Luis Alberto esulta Lazio Parma

C’è anche Luis Alberto ad esultare dopo la vittoria della Lazio contro il Parma. L’ex calciatore biancoceleste, sul suo profilo Instagram ha omaggiato il nuovo successo della squadra di Gattuso con le parole: “Vola Lazio Vola!”.

Leggi anche: “I quotidiani bocciano l’arbitro Arena, il suo operato è da dimenticare

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 22 8
2 Inter 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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