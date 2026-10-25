NOTIZIE
Luis Alberto esulta dopo Lazio Parma
C’è anche Luis Alberto ad esultare dopo la vittoria della Lazio contro il Parma. L’ex calciatore biancoceleste, sul suo profilo Instagram ha omaggiato il nuovo successo della squadra di Gattuso con le parole: “Vola Lazio Vola!”.
Leggi anche: “I quotidiani bocciano l’arbitro Arena, il suo operato è da dimenticare“
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
La tabella per il recupero di Marusic: si attendono novità
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Semaforo arancione per Rovella: lesione superata ma il recupero resta lontano
-
NOTIZIE6 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI14 minuti ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose