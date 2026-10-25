I quotidiani bocciano l’arbitro Arena, il suo operato è da dimenticare

L’unica nota negativa di Lazio Parma è stata, per i biancocelesti, è stata la prestazione dell’arbitro Arena: la sua gestione è da dimenticare, come confermano le pagelle dei quotidiani sportivi. Il suo errore più grande è il mancato rigore assegnato ai biancocelesti per il fallo di Troilo su Frattesi: il direttore di gara fa segno che non c’è niente e il VAR non interviene.

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Le pagelle dei quotidiani sportivi per l’arbitro Arena

Tutti assegnano pessimi voti al direttore di gara, che si perde qualcosa dal punto di vista sia tecnico sia disciplinare, come la gamba alta di Keita su quella di Zaccagni, che prende la caviglia e non il pallone. Oltre al già citato rigore, apparso piuttosto netto. Si fatica a capire come nessuno si accorga del fallo ed è legittimo domandarsi se, per caso, neanche questo sia punibile. Sia chi è a favore del VAR sia chi lo maltolleri sarà d’accordo nel dire che alla Lazio manca un penalty e anche che, così facendo, la linea alta alla Orsato perderà presto credibilità.

I voti per Arena:

IL CORRIERE DELLO SPORT – 5;

LA GAZZETTA DELLO SPORT – 4,5;

IL MESSAGGERO – 4.

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