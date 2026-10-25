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Mandas ancora decisivo: le pagelle dei quotidiani per il portiere
Christos Mandas è in grande spolvero: l’estremo difensore è risultato ancora decisivo nella vittoria della Lazio contro il Parma; il portiere biancoceleste si è mostrato sicuro e ha offerto prestazione sontuosa, sottolineata dalle pagelle assegnategli, salvando più volte il risultato con le sue grandi parate. Soltanto la rocambolesca traiettoria del cross di Lontani, finita clamorosamente in rete, gli ha negato la gioia di un nuovo clean sheet. Sono cose che capitano.
Leggi anche: “Romano: “La Lazio è in splendida forma”
Le pagelle di Mandas dopo Lazio Parma
Le pagelle dei quotidiani sportivi premiano Mandas a pieni voti, senza soluzione di continuità.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
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|7
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|13
|7
|7
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|13
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|8
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|8
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|7
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|8
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|8
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|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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