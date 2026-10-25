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Le pagelle dei quotidiani sportivi dopo Lazio Parma: la stampa celebra i biancocelesti

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1 ora ago

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Lazio parma pagelle

Sabato 24 ottobre è arrivata un’altra vittoria per gli aquilotti in Serie A, la quarta consecutiva; la Lazio, inarrestabile, ha battuto anche il Parma ed è ora prima, da sola, in Serie A, aspettando l’Inter, che sfiderà la Fiorentina nel lunch match, e simili risultati sono stati celebrati nelle pagelle dei quotidiani sportivi, che sono ampiamente sufficienti per i biancocelesti.

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Le pagelle dei biancocelesti dopo Lazio Parma

Nel secondo tempo di Lazio Parma, le reti Taylor e Diego Carlos, protagonista di uno sfortunato autogol, hanno fissato il risultato sul 2-1, in seguito al rocambolesco gol di Lontani in pieno recupero. Di seguito riportiamo le pagelle dei quotidiani per i giocatori di Gattuso, naturalmente promossi a pieni voti in seguito a questa vittoria e al campionato clamoroso che stanno giocando.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6,5; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45′ Diogo Leite 6), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6,5); Isaksen 7 (87′ Lazzari sv), Noslin 7, Zaccagni 7 (87′ Pedraza sv). 

Allenatore: Gattuso 7,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45′ Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (87′ Lazzari 6), Noslin 6,5, Zaccagni 6,5 (87′ Pedraza 6). 

Allenatore: Gattuso 7.

TUTTOSPORT – Mandas 6,5; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45′ Diogo Leite 6), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6,5); Isaksen 7 (87′ Lazzari sv), Noslin 6,5, Zaccagni 7 (87′ Pedraza sv). 

Allenatore: Gattuso 7,5.

IL MESSAGGERO – Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45′ Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (87′ Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 7 (87′ Pedraza 6). 

Allenatore: Gattuso 7,5.

LA REPUBBLICA – Mandas 6,5; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 6,5 (45′ Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87′ Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 6,5 (87′ Pedraza 6). 

Allenatore: Gattuso 7,5.

IL CORRIERE DELLA SERA – Mandas 7; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (45′ Diogo Leite 6), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 7 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87′ Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 6,5 (87′ Pedraza 6). 

Allenatore: Gattuso 7.

IL TEMPO – Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6,5, Provstgaard 6 (45′ Diogo Leite 7), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87′ Lazzari sv), Noslin 6, Zaccagni 7 (87′ Pedraza sv). 

Allenatore: Gattuso 7,5

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1 LAZIO 22 8
2 Inter 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
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19 Parma 4 7
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