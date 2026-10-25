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Le pagelle dei quotidiani sportivi dopo Lazio Parma: la stampa celebra i biancocelesti
Sabato 24 ottobre è arrivata un’altra vittoria per gli aquilotti in Serie A, la quarta consecutiva; la Lazio, inarrestabile, ha battuto anche il Parma ed è ora prima, da sola, in Serie A, aspettando l’Inter, che sfiderà la Fiorentina nel lunch match, e simili risultati sono stati celebrati nelle pagelle dei quotidiani sportivi, che sono ampiamente sufficienti per i biancocelesti.
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Le pagelle dei biancocelesti dopo Lazio Parma
Nel secondo tempo di Lazio Parma, le reti Taylor e Diego Carlos, protagonista di uno sfortunato autogol, hanno fissato il risultato sul 2-1, in seguito al rocambolesco gol di Lontani in pieno recupero. Di seguito riportiamo le pagelle dei quotidiani per i giocatori di Gattuso, naturalmente promossi a pieni voti in seguito a questa vittoria e al campionato clamoroso che stanno giocando.
IL CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6,5; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45′ Diogo Leite 6), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6,5); Isaksen 7 (87′ Lazzari sv), Noslin 7, Zaccagni 7 (87′ Pedraza sv).
Allenatore: Gattuso 7,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45′ Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (87′ Lazzari 6), Noslin 6,5, Zaccagni 6,5 (87′ Pedraza 6).
Allenatore: Gattuso 7.
TUTTOSPORT – Mandas 6,5; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45′ Diogo Leite 6), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6,5); Isaksen 7 (87′ Lazzari sv), Noslin 6,5, Zaccagni 7 (87′ Pedraza sv).
Allenatore: Gattuso 7,5.
IL MESSAGGERO – Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45′ Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (87′ Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 7 (87′ Pedraza 6).
Allenatore: Gattuso 7,5.
LA REPUBBLICA – Mandas 6,5; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 6,5 (45′ Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87′ Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 6,5 (87′ Pedraza 6).
Allenatore: Gattuso 7,5.
IL CORRIERE DELLA SERA – Mandas 7; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (45′ Diogo Leite 6), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 7 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87′ Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 6,5 (87′ Pedraza 6).
Allenatore: Gattuso 7.
IL TEMPO – Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6,5, Provstgaard 6 (45′ Diogo Leite 7), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7 (71′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87′ Lazzari sv), Noslin 6, Zaccagni 7 (87′ Pedraza sv).
Allenatore: Gattuso 7,5
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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