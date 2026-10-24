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Pinamonti ko per tracheite: il messaggio social carica i compagni

Published

55 minuti ago

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Lazio Parma pinamonti messaggio social

Non sarebbe partito titolare, ma non potrà nemmeno scendere in campo in Lazio Parma, Andrea Pinamonti a causa di una tracheite: sui social il messaggio di supporto dell’attaccante verso la squadra.

Leggi anche: Lazio-Parma, proteste per il rigore negato: anche il club contesta la decisione di Arena

Pinamonti e il messaggio sui social dopo il forfait in Lazio Parma

Pinamonti che non sarebbe comunque partito dal primo minuto, è stato costretto a dare forfait a causa di una tracheite, seguendo così la partita lontano dal terreno di gioco. L’assenza, però, non gli ha impedito di far sentire la propria vicinanza alla squadra. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Pinamonti ha condiviso uno scatto della gara trasmessa in televisione, accompagnandolo con un messaggio di incoraggiamento rivolto ai compagni. “Forza ragazzi”, ha scritto l’attaccante, aggiungendo un cuore bianco e uno azzurro. Un gesto semplice per testimoniare il proprio sostegno ai biancocelesti anche durante lo stop forzato.

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