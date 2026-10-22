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Pinamonti o Noslin? Gattuso sceglie la punta anti Parma

Published

2 ore ago

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Lazio Parma Pinamonti Noslin titolare

La crescita di Andrea Pinamonti è evidente, un goal e un assist nelle ultime due partite per il centravanti che sabato in occasione di Lazio-Parma si giocherà ancora il posto da titolare con Tijjani Noslin.

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Lazio Parma, Pinamonti o Noslin? Gattuso sceglie il titolare

Ad oggi quello della prima punta è il rebus principale per mister Gattuso che continua ad allenare la squadra a Formello. Sabato all’Olimpico arriva il Parma e altri tre punti da mettere in cascina sarebbero oro colato. Ad oggi le indicazioni tattiche lasciano pensare che sarà ancora Noslin il titolare della Lazio con l’ex Sassuolo pronto a subentrare a gara in corso. Pinamonti s gode il momento e tiene caldi i motori in attesa di scendere in campo per la prima volta da titolare in questa sua nuova avventura.

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