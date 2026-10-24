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Lazio, Gattuso cauto ma un successo sul Parma può portare al primo posto in solitaria

Published

11 minuti ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, la Lazio battendo il Parma questa sera si ritroverebbe al primo posto in classifica in solitaria in attesa di Inter-Fiorentina di domani. II quotidiano si sofferma poi su alcuni dati e record della squadra di Gattuso.

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Lazio-Parma, in palio la vetta della classifica

Non solo i tre punti, questa sera in palio c’è anche il primo posto in classifica per la Lazio di Gattuso che continua a stupire. I 19 punti raccolti nelle prime 7 giornate sono già di per se un record e costituiscono la miglior partenza in Serie A nella storia della Lazio. L’attuale striscia di imbattibilità di 8 gare è inoltre la seconda più longeva in ordine di tempo dopo quella di Simone Inzaghi (21 gare) tra settembre 2019 e febbraio 2020 che tutt’oggi è il record del club biancoceleste. La Lazio è inoltre l’unica squadra ad aver vinto 7 partite dall’ultima giornata dello scorso campionato ad oggi, Roma ed Inter infatti si fermano a quota 6.

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2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
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