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Pinamonti salta Lazio Parma, problemi per il centravanti
Niente da fare per Pinamonti che non sarà a disposizione di Gattuso in Lazio-Parma: problemi influenzali per l’attaccanti
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Lazio Parma, Pinamonti out per problemi di salute
Stando a quanto si apprende da diverse fonti, Pinamonti sarebbe stato costretto a saltare Lazio-Parma per problemi di salute. Il centravanti avrebbe rimediato una brutta infiammazione alla trachea con tanto di qualche linea di febbre. Insomma, una brutta influenza pare abbia fermato il centravanti per la partita dell’Olimpico.
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