Connect with us

NOTIZIE

Lazio-Parma, proteste per il rigore negato: anche il club contesta la decisione di Arena

Published

56 minuti ago

on

Lazio Parma rigore negato protesta società

Episodio destinato a far discutere nel corso di Lazio-Parma: i biancocelesti recriminano per un contatto in area tra Troilo e Frattesi, giudicato regolare dall’arbitro Arena; una scelta che ha scatenato le proteste dei giocatori e del pubblico dell’Olimpico, con la società che ha espresso il proprio disappunto anche sui social.

Leggi anche: Gattuso: “Vietato sbagliare la gara contro il Parma”

Rigore negato alla Lazio, la società protesta sui social

La situazione si è verificata nei primi minuti di gara, quando Frattesi è riuscito a trovare lo spazio per entrare in area, prima del contatto con Troilo. Nonostante le proteste laziali, il direttore di gara ha lasciato proseguire senza assegnare il calcio di rigore e non è arrivata alcuna chiamata dalla sala Var per una revisione dell’episodio. La decisione ha provocato la reazione dei calciatori biancocelesti e i fischi dagli spalti dell’Olimpico. Anche la Lazio, attraverso il racconto in diretta della partita sul proprio profilo X, ha commentato la scelta arbitrale: “Guizzo di Frattesi, contatto con Troilo! Non c’è nulla per l’arbitro, rigore evidente”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI