Lazio-Parma, proteste per il rigore negato: anche il club contesta la decisione di Arena

Episodio destinato a far discutere nel corso di Lazio-Parma: i biancocelesti recriminano per un contatto in area tra Troilo e Frattesi, giudicato regolare dall’arbitro Arena; una scelta che ha scatenato le proteste dei giocatori e del pubblico dell’Olimpico, con la società che ha espresso il proprio disappunto anche sui social.

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Rigore negato alla Lazio, la società protesta sui social

La situazione si è verificata nei primi minuti di gara, quando Frattesi è riuscito a trovare lo spazio per entrare in area, prima del contatto con Troilo. Nonostante le proteste laziali, il direttore di gara ha lasciato proseguire senza assegnare il calcio di rigore e non è arrivata alcuna chiamata dalla sala Var per una revisione dell’episodio. La decisione ha provocato la reazione dei calciatori biancocelesti e i fischi dagli spalti dell’Olimpico. Anche la Lazio, attraverso il racconto in diretta della partita sul proprio profilo X, ha commentato la scelta arbitrale: “Guizzo di Frattesi, contatto con Troilo! Non c’è nulla per l’arbitro, rigore evidente”.

8′ | 0-0 Guizzo di Frattesi, contatto con Troilo! Non c’è nulla per l’arbitro, rigore evidente — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 24, 2026

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