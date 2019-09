LAZIO PARMA TIFOSI – Il dato è tutt’altro che incoraggiante: solo 5000 biglietti venduti per il match di oggi all’Olimpico, alle 20.45, contro il Parma. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante i prezzi popolari stabiliti dal club, ad oggi la risposta dei tifosi è stata molto tiepida. La scarsa affluenza, probabilmente, è indice di un malessere dovuto ai due ko consecutivi subiti prima con la Spal, poi col Cluj in Europa League. Ora, i biancocelesti hanno una doppia missione: tornare a vincere e riconquistare la fiducia (persa) dei tifosi.