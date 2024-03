Bayern Lazio, partenza per Monaco: inizia il conto alla rovescia

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PARTENZA BAYERN MONACO - Dopo aver completato l'ultima rifinitura, la Lazio si è diretta all'aeroporto di Fiumicino per volare direzione Monaco di Baviera. Ecco le immagini dei biancocelesti in procinto di dirigersi nella città che li ospiterà per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una volta atterrata, la squadra si sposterà verso lo stadio per fare il consueto Walk Around e la conferenza stampa della vigilia.

Le immagini della partenza della Lazio verso Monaco di Baviera