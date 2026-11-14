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Che weekend per il settore giovanile della Lazio

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35 minuti ago

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Lazio partite settore giovanile

Quello che stiamo vivendo è un weekend ricco di sfide impegnative ed entusiasmanti per le giovani aquile: ecco quali saranno le partite del settore giovanile della Lazio in programma tra sabato 14 e domenica 15 Novembre.

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Le partite del settore giovanile della Lazio in questo weekend

Ad aprire il fine settimana hanno pensato i ragazzi di Igor Spiridigliozzi: i classe 2013 hanno trovato la nona vittoria consecutiva, in altrettante giornate del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Nel pomeriggio, sono protagonisti anche i ragazzi di Matteo Grassi. Nella quinta giornata dell’Under 14 Pro, la Lazio, dopo aver osservato il turno di riposo, torna in campo e  fa visita ai pari età del Pescara.

Domenica è il turno delle categorie nazionali. Ancora una giornata di stop per l’Under 17 di Alessio Fazi, dal momento che la sfida contro il Benevento è stata rinviata. Le aquile classe 2010 ritorneranno in campo nel prossimo fine settimana. Ad aprire la domenica saranno i ragazzi di Cristiano Lombardi. L’Under 18 della Lazio farà visita alla Juventus. I biancocelesti vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo per agganciare la zona playoff.

Sarà tempo di derby per Under 15 e 16. Doppio appuntamento con la stracittadina al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’. I primi a scendere in campo, alle ore 14, sono i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio Under 15, dal suo secondo posto della classifica, attenderà la Roma, dietro di sole due lunghezze. Le aquile classe 2011 hanno tutte le intenzione di difendere il secondo gradino del podio. A seguire, alle ore 16, ci sarà il derby tra le due squadre Under 16. La Lazio di Simone Rughetti è imbattuta, al quarto posto della classifica, mentre la Roma è prima, a punteggio pieno.

Il programma completo della domenica: 

Under 18 Professionisti -11^ Giornata: Juventus Lazio

Domenica 15 Novembre, ore 10:30, Centro Sportivo ‘Ale e Ricky’ – Vinovo (Torino)

Under 16 Serie A e B – 9^ Giornata: Lazio Roma

Domenica 15 Novembre, ore 16, Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

UNDER 15 Serie A e B – 9^ Giornata: Lazio Roma

Domenica 15 Novembre, ore 14, Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

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