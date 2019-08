LAZIO PATRIC DURMISI WALLACE – Mancano tre settimane alla chiusura del mercato, e da qua alla fine la Lazio proverà a piazzare gli esuberi. Come riporta il Corriere dello Sport, i tre giocatori che sembrano avere la valigia in mano sono: Patric, Durmisi e Wallace. Per l’ex Braga si era parlato di Wolverhampton, ma gli inglesi alla fine hanno preferito acquistare solamente Neto e Jordao. Adesso toccherà a Mendes trovare una sistemazione al suo assistito: tra le ipotesi c’è il ritorno al Monaco o il Benfica. L’ex Betis invece sembrava vicino al Besiktas, ma negli ultimi giorni le parti sono apparse distanti. L’ex Barcellona è stato cercato dalla Fiorentina, ma per ora nulla di concreto. Lo spagnolo però, al contrario del danese e del brasiliano può ancora rientrare nel progetto tecnico di Inzaghi che lo considera un jolly.